Afyon Belediyespor yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Bir otelde gerçekleştirilen programda yönetim tarafından yeni sezon öncesi hedeflerden ve kadro yapısı hakkında basın mensupları bilgilendirildi. İlk olarak açıklamalarda bulunan Afyon Belediyespor Kulüp Başkanı Tamer Dişbudak, “2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligindeki sezon başlamadan önce davetimizi kırmayarak geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Burada bu sezonu değerlendirmek için sizler ile beraber bu sene Afyon basketbolunu daha iyi seviyelere getirmek için beraber çalışıp daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. Bu sene takımımızı kurduk ve kendi bütçemiz doğrultusunda iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz, bu takım ile ligde belirli şeyleri de başaracağımıza inanıyorum. Yeni salonumuzda maçları oynayacağız fakat bazı eksikler var onları gidermeye çalışıyoruz şu anda Atatürk Spor Salonu’nu kullanıyoruz. Sizlerin de bizlerden istekleri olacaktır. Nadir Bey sağ olsun bu süreçte bize destek veriyor. Sizler de bizlere destek verirseniz daha iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum” dedi.

“Başarılı olacağımıza inanıyorum"

Takıma kazandırılan transferler ve kadroda kalan oyunculara da değinen Başkan Dişbudak, “Şu anda geçen seneden kalan iki yabancı oyuncumuz var. Marcos Knight ve Jamelle Haggins. Yerli olarak da dört oyuncumuz vardı onun üzerine yerli takviyesi aldık, dört tane de yabancı oyuncu aldık. Bunlardan ikisi ilk defa Türkiye ligine geliyor bir tanesi Amerikalı Lucky ilk defa Avrupa’ya çıkıyor. Litvanyalı bir oyuncu aldık o da aynı şekilde ilk defa Türkiye’ye geliyor. Kadromuzun yeterli olduğunu düşünüyorum ve başarılı olacağımıza da inanıyorum” diye konuştu.

“Lige galibiyet ile başlamak istiyoruz"

Sezonun ilk maçının Bahçeşehir Koleji ile oynanacağı hatırlatılan Tamer Dişbudak, “Biz Bahçeşehir’i seçtiğimiz için sevinçliyiz. Kurada sağ olsun Fazıl arkadaşımız kalbinin temizliği ile çekti. Biz fikstürden çok memnunuz. Bahçeşehir’i ilk olarak burada misafir etmenin bizim için gayet güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah ilk lig maçımıza da galibiyet ile başlamak istiyoruz. Birkaç tane turnuvaya katılacağız. Bunlardan bir tanesi Antalya’da düzenlenecek olan Gloria Cup, oraya katılan takımlar ile dört günlük bir turnuva olacak fakat kamp yapmayı düşünmüyoruz, sadece turnuvalar ile sezona hazırlanmak istiyoruz. Taraftarlarımıza çağrımız, bizlere destek vermeleri, sahayı her zaman dolu tutmaları, bir an önce şimdiden bilet ve kombinelerini almalarını istiyoruz. Bu sene, geçtiğimiz sezonda yaşadığımız bazı aksaklıkları bilet ve kombinelerde yaşamak istemiyoruz tamamen numaralı sisteme döndük ve internetten satış olacaktır. Herkes aldığı koltuğun numarasını görerek alabiliyor. Bir de taraftarlarımızdan ricam, herkesin birbirine saygısının olmasını istiyorum. Başkasının yerine oturmaktan ziyade herkesin kendi koltuğuna oturmasını ve diğer bizlere destek veren arkadaşlara da saygı duymasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Takımımızın bizlere daha çok ihtiyacı var”

Basın toplantısında yer alan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Nadir Güzbey ise, Afyon Belediyespor’la ilişkileri üst seviyelere taşımak istediklerini ve takıma desteklerinin yeni sezonda artarak devam edeceğini aktardı. Güzbey, “Bugün basketbol yönetimimiz ve teknik heyetimiz ile beraber basın mensupları olarak bir araya geldik. İlişkilerimizi en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sene de TSYD ailesi olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz fakat bu sene takımımızın bu sene bizlere daha fazla ihtiyacı var. Bugün sponsorluğu konuşuyoruz, maliyeti konuşuyoruz. Valimiz, belediye başkanımız, il genel meclisi başkanımız bu konuda ellerinden gelen desteği veriyorlar. Fakat bu memleketten para kazanıp bu memlekette iş yapan iş adamlarımızın takımlarımıza sahip olmasını istiyoruz. Diğer şehirlerde baktığımız zaman bizden ölçek olarak çok daha farklı noktalarda olan şirketlerin çok daha fazla takımlarına sahip olduğunu biliyoruz ve bunun için sahiplenmelerini bekliyoruz. Burada bizler de basın olarak onlara destek veriyoruz. Sporun içerisindeyiz hepimizde fakat hepimiz şahit oluyoruz, yönetim olarak teknik heyet olarak bir bütünler. Bu heyecanı, bu sinerjiyi desteklememiz lazım onlara güç katmamız lazım hep beraber basın olarak da oyuncuları sahada göreceğiz” dedi.

“Bu takımlar buraya kolay gelmedi”

Afyonkarahisar’da ki profesyonel takımlara spor medyası olarak özenle davranılması gerektiğini de ifade eden Nadir Güzbey, “Amatör sporların gelişmesi ve bu tesislerin dolmasının en önemli sebebi, Afyon’da ki çocuklarımız bizim burada oynayan profesyonel oyuncularımızı örnek alacaklar. Bu kulüpler kolay bir şekilde bu günlere gelmedi. Burhanettin Çoban’ın destekleri ile kuruldu ve halen desteğini çekmiyor kendisine de buradan bende bir Afyon’lu olarak teşekkür ediyorum fakat hemşerilerimizden de beklentimiz şu, şehir dışından gelecek taraftarlara bir Afyon misafirperverliğini göstermemiz lazım, tribünlerimiz, salonumuz çok çok güzel oldu, bir çok şehrin kıskandığı tesislere sahibiz bu tesisleri doldurmamız lazım. Ben tüm halkımızı müsabakalara ilgi göstermeye davet ediyorum. Basın olarak da biz yönetimimizin yanındayız” diyerek sözlerini sonlandırdı.