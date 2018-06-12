Afyon’da Dünya Motokros Şampiyonası hazırlıkları sürüyor

Şifalı kaplıcaları ve termal suyuyla öne çıkan Afyonkarahisar, 80 ülkede canlı olmak üzere 180 ülkede yayınlanan motor sporlarının en gözde organizasyonu Dünya Motokros Şampiyonası’na hazırlanıyor. Afyon Motor Sporları Merkezi’nde 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde ilk kez yapılacak organizasyon için kalıcı tesislerin inşaatı sürüyor. Çok amaçlı yönetim binası ve seyir kulesi inşaatlarının devam ettiği Afyon Motor Sporları Merkezi çocukların ve gençlerin yarış eğitimi almasını ve antrenman yapmasına olanak sağlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Spor Toto’nun destekleri ile gerçekleşecek şampiyona Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilecek.

Şehir merkezi, alışveriş ve oteller bölgesine yakın 160 dönümlük araziye Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan ’Afyon Motor Sporları Merkezi’ 2016 yılından bu yana motokros, enduro, süper enduro, atv ve süpermoto branşlarında hizmet veriyor.