Afyon'da “Güvenli Okul Güvenli Eğitim” toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 'Güvenli okul güvenli eğitim' toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile eğitim çağında bulunan çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri, şiddet olaylarına karşı korunmaları ve muhtemel şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda okullarda uyuşturucu, uyarıcı madde ve tütün mamullerinin kullanımıyla mücadele edilmesi, okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin alınması, öğrenci taşıma servislerinin güvenliği, öğrencilerin gün ışığından daha fazla faydalanmaları konusunda tedbirlerin alınması görüşüldü. Toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, “Eğitim öğretim bir toplumun geleceğini şekillendiren bir süreçtir. Ülkemizi güçlü yapacaksak, bireyleri daha müreffeh hale getirmek istiyorsak, eğitimimizi daha iyi duruma getirmemiz lazım. Eğitim öğretim çağları olumsuzlukların çocuklara, gençlere en fazla musallat olduğu dönemlerdir. Bunların başında da bağımlılık geliyor. Önceleri bağımlılık sadece uyuşturucu alanındaydı ancak her geçen gün bağımlılık alanı genişlemeye başladı. Uyuşturucuyla mücadelede il genelinde önemli bir başarı elde ediyoruz. Ancak bu yakalamaların arkası kesilmiyor. Bizim topyekûn bir mücadele içerisinde olmamız gerekiyor. Ailelerden başlayarak, muhtarlar, okul yöneticileri, öğretmenlerimiz, belediye zabıtası, kolluk kuvvetlerimiz de dâhil her alanda mücadele içerisinde olmalıyız. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 2 yıldır bu konuda çalışmalar yapıyor. Özel toplantılarla bunların daha iyi konuma getirilmesi adına çalışmalar yürütüyor. Bizler ilimizde 2 yılda çok değişik toplantılarda bu konuyu masaya yatırdık. Geldiğimiz nokta iyi ancak hala sıkıntılar devam ediyor” dedi.

Öğrencilerin evlerinden çıkıp, eğitimlerini tamamlayıp evlerine tekrar döndükleri süre içerisinde güvenli bir eğitim öğretim hayatı geçirmeleri için yapılan toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Gürsan, İl Jandarma Komutanı J. Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Özer, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Musa Dinçgez, ilçe milli eğitim müdürleri, merkez ve merkeze bağlı belediyeler, muhtarlıklar, okul aile birlikleri ve okul yöneticileri katıldı.