Afyonkarahisar, 15 Temmuz’ da tek yürek oldu

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle Afyonkarahisar’da Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar Anıtpark önünde demokrasi nöbeti için toplandı. Mehter takımının gösterileriyle başlayan etkinlik Kur’an okunmasıyla devam etti. Yapılan konuşmalarda ise darbe girişimi kınandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması canlı olarak meydandaki ekranlardan verilirken, alanda polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydanı dolduran kalabalığa çeşitli ikramlarda bulunuldu. Meydanda polisin yanı sıra sağlık görevlileri, UMKE ve AKUT ekipleri ve belediye itfaiye ekipleri de hazır bulunduruldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malul Gazi P. Uzm. Çvş. İsmail Kumartaşlı, vatan uğruna seve seve can verip şehit olmaya hazır olduğunu dile getirerek “Gördüğünüz gibi Reis’imiz, Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımızı gururla dinliyoruz. Allah ondan razı olsun Allah ona uzun ömür versin. Hem yurtiçinde hem yurtdışında terör örgütleri, dünya ülkeleri bize saldırıyor. Ama Allah’ın izni ile bizlerde aynı şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Bir gazi olarak eğer devletim bana görev verirse seve seve canımı verip şehit olmaya hazırım.” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Üsküdar’da darbecilere karşı direnirken gazi olan Hüseyin Öztürk 15 Temmuz gazileri için silah sesinin bile darbe gecesini hatırlattığını dile getirerek, “Alçak ve hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünü kutluyoruz. Bizler için 15 Temmuz tehdidi hiçbir zaman bitmedi. Ne zaman sela sesi duysak, ne zaman uçak sesi duysak, ne zaman bir silah sesi duysak anında bir irkilme oluyor. Yeniden bir darbe olacak korkusu taşıyoruz. Allah bir daha öyle bir şey yaşatmasın bize. Bizler için 15 Temmuz tehdidi hiçbir zaman bitmedi. Bizlere o hain gecesinde öncülük eden sokağa çıkın emriyle bizlere cesaret veren sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz saygı ve selamlarımı sunuyorum halkımıza da teşekkür ediyorum. Geçen yıldan daha çoşkulu ve daha güzel bir 15 Temmuz kutlamasıyla karşı karşıyayız.” diye konuştu.