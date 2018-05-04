Afyonkarahisar 1’inci Film Festivali başladı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından organize edilen, Afyonkarahisar Belediyesi’nin de katkı verdiği festivalde, ticari amacı olmayan kısa film yapımlarının desteklenmesi; kurmaca, deneysel, canlandırma ve belgesel sinemasının ulusal çaptaki gelişimine katkı sağlanması, yurt dışı ve yurt içinde bulunan sinemacıları bir araya getirerek kısa film yarışması düzenlenmesi ve bu çerçevede Afyonkarahisar’ın tanıtılması amaçlanıyor.

4-6 Mayıs tarihleri arasında üç gün sürecek festivalin, kokteyl ve açılış programı Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa, Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ile Hatice Dudu Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, daire müdürleri, çok sayıda öğrenci ve sanatsever katıldı.

Açılış programında konuşan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Vali Mustafa Tutulmaz’ın ilimizde göreve başladığı günden bugüne, ilimizin kültürel ve sanatsal gelişimi adına çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Yine bu doğrultuda, Afyonkarahisar Valiliği tarafından organize edilen Afyonkarahisar 1’inci Film Festivali’nin ilimizin tanıtımına ve sanatsal gelişimine çok büyük katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Çoban, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, destek ve emek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım’ın onur konuğu olarak katıldığı festivalin açılış programı, Piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun piyano dinletisi ile sona erdi.