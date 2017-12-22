Afyonkarahisar AFAD İNSARAG sertifikası aldı

AFAD Afyonkarahisar İl Müdürü Mehmet Buldan, kazanılan sertifika ile ilgili gazetecileri yaptığı açıklamada, sınavın 19-21 Aralık tarihlerinde 3 gün boyunca aralıksız olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. INSARAG sertifikasının uluslar arası alanda görev yapabilme yeterliliğini sağladığını gösteren bir belge niteliğinde olduğunu kaydeden Buldan, “INSARAG, üye ülkelerin resmi afet müdahale kurumları ile arama kurtarma çalışmalarında yer alan sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu ağdır. INSARAG ağı, ihtiyaç olan bölgelere üyelerinin hızla ulaşmalarını ve verimli bir çalışma gerçekleştirmeleri için gereken koordinasyonu sağlamaktadır. Arama kurtarma ekipleri, yapılan sınavlar ile INSARAG standartlarına göre ‘ağır arama kurtarma ekibi’ ve ‘orta ölçekli arama kurtarma ekibi’ olarak sınıflandırılıyor. Üyelik kriterleri ile ekiplerin sınıflarını belirleyen yeterlilik, teçhizat gibi spesifik kriterler yayımlanan kılavuzlarda yer alıyor. Göreve sevklerinden itibaren afet ve acil durum mahallinde arama kurtarma ekiplerinin kendi içinde ve ekip dışında yerli ve yabancı diğer ekipler arasındaki işbirliği ve koordinasyon kapasiteleri ile ani gelişen olaylar karşısında verilen reflekslerin test edildiği sınavın sonunda başarılı olan arama ve kurtarma birliklerimize Ulusal INSARAG Sertifikası veriliyor” dedi.

“Müdürlüğümüz ulusal akreditasyon sürecini tamamlamış ve hak ettiği yere ulaşmıştır”

Türkiye’de bu sertifikaya sahip Afyonkarahisar ile birlikte 6 kent olduğunu hatırlatan Buldan şunları söyledi:

“INSARAG kılavuzunda belirtilen standartlar göre yapılan sınıflandırmada AFAD Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğümüzde 19-21 Aralık tarihlerinde tabi tutulduğu ‘Ağır Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi’ sınavını başarı ile geçerek INSARAG sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Müdürlüğümüz 19-21 Aralık günleri arasında dokümantasyon kontrolü ile başlayan ve 20 Aralık günü fiili bölümü icra edilen INSARAG’ın ulusal akreditasyon sürecini AFAD Başkanlığınca görevlendirilen sınıflandırıcı ve gözlemciler eşliğinde başarı ile icra etmiştir. Ekibimiz yapılan değerlendirme ve sınıflandırma sınavını başarı ile tamamlayarak İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Sakarya’dan sonra Türkiye’nin akredite edilen 6’nci ili olmuştur. 20 Aralık 2017 tarihinde saat 07.30’da meydana gelen depremin simüle edildiği alarm ile alana taşınan, birliğin kamp alanına intikali, enkaz alanlarında kontrol, arama kurtarma faaliyetleri ile devam eden sınav 21 Aralık 2017 tarihinde sabaha karşı saat 05.10’da sona erdi. Böylelikle, Afyonkarahisar AFAD Arama Kurtarma Birliğimiz ‘Ağır Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi’ sertifikasını alarak ulusal akreditasyon sürecini tamamlamış ve hak ettiği yere ulaşmıştır.”