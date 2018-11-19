Afyonkarahisar Basın Yayın Derneğinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Şuhut Belediye Otelinde düzenlenen programa, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt, BİK Afyonkarahisar Şube Müdürü Selami Çalışkan, Yönetim Kurulu üyeleri Hacı Hakkı Özsoy, Mehmet Abdioğulları, Hakan Dilek, Canser Kuzu, Şuhut İhlas Haber Ajansı Muhabiri Recep Dikici ve Şuhut Anayurt Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özaşkın katıldı. Başkan Küçükkurt ve beraberindeki heyet ile bir süre hasbihal eden Başkan Bozkurt, akabinde belediye tarafından ilçede sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. Başkan Bozkurt açıklamalarında, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Veysel Eroğlu'nun destekleri olmak üzere AK Parti iktidarında ilçemiz önemli yatırımlar kazandı. Adeta ilçemizin çehresi değişerek gelecek nesillere modern bir Şuhut ilçesi meydana getirdik" dedi.

Şuhut'taki gelişimin devam edeceğini ifade eden Başkan Bozkurt çalışmalarımız sırasında ilçe ve ildeki basın mensuplarının da önemli desteklerini gördüklerini belirtti.