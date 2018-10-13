Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği'nden Başkan Çoban'a ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar basın camiasının tek çatı altında toplanmasının tüm kesimlere örnek olacak bir birliktelik olduğunu ifade etti. Afyonkarahisar'da maalesef bazı derneklerde bu birlikteliğin sağlanamadığına dikkat çeken Başkan Burhanettin Çoban, ”Basın camiası olarak sizler bu birlikteliği başardınız, tebrik ediyorum” diye konuştu.

Dernek Başkanı Sezer Küçükkürt ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Çoban, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği'nin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni etti.

“Güç birliği yaptık”

Basın camiasının el birliği, akıl birliği ile ve güç birliği ile birleştiğini ifade eden Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ise “Bundan sonraki süreçte hem Afyonkarahisarımız için, hem mesleğimiz için hayırlı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. ‘Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır' Hadis-i Şerifinden yola çıkarak bu birlikteliği oluşturduk. Sizlerinde bizim çalışmalarımıza imkanlarınız dahilinde destek vereceğinize inanıyoruz” diye konuştu.

“Bir ilki gerçekleştirdik”

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Serteser is,e 81 il arasında bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek “Bildiğiniz üzere daha önce iki derneğimiz vardı. İki dernek başkanımızda fedakârlık gösterdi. Neticesinde güzel bir birliktelik ortaya çıktı ve tüm Türkiye'ye örnek oldu. İnşallah Afyonkarahisarımıza basın alanında da derneğimiz aracılığı ile hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyarete Dernek Başkanı Sezer Küçükkurt'un yanı sıra Onursal Başkan, Başkan Yardımcısı H. Hakkı Özsoy, Genel Sekreter Canser Kuzu, Sayman Mahmut Emir Birliktir, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Emin Güzbey, Hüsnü Serteser, Denetim Kurulu Üyeleri Muammer Türker ve Mehmet Abdioğulları katıldı.