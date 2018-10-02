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Afyonkarahisar Belediye Meclisi toplandı

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi.


Belediye Başkan Vekili Mahmut Karcı başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı. Belediye 2019 Yılı Bütçesinin görüşülmesiyle başlayan toplantıda İşletme Müdürlüğü tarafından işletilen Sporcu Konaklama Tesisinde uygulanacak fiyat tarifelerin belirlenerek tesisin SPA bölümünün 10 yıla kadar süre ile kiralanması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında teklif oy birliği ile kabul edildi.

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