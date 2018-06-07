Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu’ndan büyük başarı

Bu sezonun ilk oyunu olan Salaklar Sofrası’ndaki ’Abidin’ karakteriyle yılın en iyi yardımcı erkek oyuncusu ödülünü alan Fatih Çorapsız, ilk olarak onlarca oyun ve yüzlerce oyuncu arasından bu ödüle aday gösterilen üç isim arasında yer aldı. Gönüllü bir tiyatro oyuncusu olan Çorapsız, usta tiyatrocular ve akademisyenlerden oluşan jürinin genel değerlendirmesinden sonra ise çok güçlü ve tecrübeli iki adayı da gerisinde bırakarak ödülün sahibi oldu.

Başkan Çoban tebrik etti

Kültür Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hasan Elmas ve Sahne Amiri Yusuf Agunsoy ile birlikte Fatih Çorapsız’ı makamında kabul eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, genç oyuncuyu tebrik ederek, sanat hayatında başarılar diledi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi olan ve 3 yıldır Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu’nda sahne alan Fatih Çorapsız da tiyatroya verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür etti. Belediye Şehir Tiyatrosu’na başladığında oyunculukla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını vurgulayan Çorapsız, kendisini adeta sıfırdan yetiştiren Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hasan Elmas’ın bu ödülü kazanmasında çok büyük emekleri olduğunu söyledi.