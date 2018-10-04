Afyonkarahisar Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Afyonkarahisar'da ilk kez kurulan Bilgi Evleri sayesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Afyonkarahisar Belediyesi başarıyı yine ödüllendirdi. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarında dereceye giren öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Bilgi Evi Projesi'nin ne kadar yerinde ve gerekli bir proje olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi. Başarıda emeği geçen başta bilgi evi koordinatörleri, öğretmenleri ve öğrenci velilerini kutlayan Başkan Çoban, “Bu yıl 5 öğrencimiz ilimiz genelinde yüzde 3, yüzde 4 başarı sıralaması yakalamayı başarmış. Hem öğrencilerimizi hem onların çok kıymetli ailelerini ama özellikle çocuklarımızı bağrına basıp onların hem müspet ilimlerle, hemde manevi ilimlerle donanması noktasında azami gayret göstererek fedakârlık yapan Bilgi Evlerimizin çok değerli yöneticilerini canı gönülden kutluyorum. Bizlere bu gururu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

2019 yılında da başarının artarak devam etmesini temenni eden Başkan Burhanettin Çoban, “İnşallah 2019 yılında da bu başarımız artarak devam eder. Bizde çocuklarımıza ödül vermekten büyük mutluluk duyarız. Evlatlarımız artık lise öğrencisi oldular. Kendilerine bundan sonraki eğitim hayatlarında bu başarılarının artarak devam etmesini dilerim” dedi.