Afyonkarahisar Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Afyonkarahisar Belediyesi'nin Orhangazi Mahallesi'nde yaptığı çalışmalar mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılanıyor. Mahalle Muhtarı Yüksel Sivri yapılan çalışmaları anlatarak Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür etti. Orhangazi Mahalle Muhtarı Yüksel Sivri yapılan çalışmalarla alakalı, "Belediyemize öncelikle yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Benim ilk dönem muhtarlığım. Ben göreve geldiğimden bu yana bir fırın yaptık mahallemize, 6 tane park yaptık, yaklaşık 100-150 tane yağmur logarı yaptık. Bunun yanında doğalgazımız geldi geçen sene 2017'de. Doğalgazın girmediği sokak kalmadı. Bütün sokaklarda doğalgaz vardı. Şu anda da yol çalışmaları devam etmektedir. Kimisi bitti sokaklarımızın kimisi devam ediyor. Toplamda 80 bin metrekare olduğunu söyledi yetkililer. Yolların beşte biri falan bitti şu ana kadar şimdiden sonra da zaman zaman devam edecek. Belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum" dedi.