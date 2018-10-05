Afyonkarahisar Belediyesi kültür yayınlarına bir yenisi daha eklendi

Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan "Dünkü Afyonkarahisar ve Nesilden Nesile Bir Şair Ailesinin Son Ferdi: Osman Çizmeciler" isimli eser, 53'ncü yayın olarak belediye kütüphanesinde yerini aldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım törenine çok sayıda kitapsever katıldı. Tanıtım programında kitabıyla genel bir değerlendirmede bulunan Mehmet Behiç Görktan, bu kitabın rahmetli babası Behçetoğlu Muzaffer Görktan'ın hazırlıklarını yaptığı, ancak sağlığında kitaplaştıramadığını söyledi. Muzaffer Görktan'ın Şair Vehbi Çizmeciler'i ve oğlu Osman Çizmeciler'i genç kuşaklara tanıtmak maksadıyla bu çalışmayı hazırladığını belirten Görktan, "Bize de onun notlarını, anılarını derleyip toparlamak; bu kitabı Afyonkarahisar sevdalısı okurlarımıza sunmak nasip oldu" dedi.

"Afyonkarahisar'ın 1900'lü yıllarını anlatıyor"

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise Mehmet Behiç Görktan'ı kentin kültürüne, tarihine ve sanatına göstermiş olduğu ilgiden dolayı tebrik etti. Mehmet Behiç Görktan'ın daha önce iki projeyi kendilerine sunduğunu hatırlatan Başkan Çoban, "Dünkü Afyonkarahisar ve Nesilden Nesile Bir Şair Ailesinin Son Ferdi: Osman Çizmeciler' isimli eserde Afyonkarahisar'ın özellikle 1900'lü yılların başlarını anlatan yazılar ve aruz vezninde yazılmış şiirler, Osmanlıca orijinalinden Mehmet Behiç ağabeyimiz tarafından bana sunulmuştu. Afyon'a gelen ilk daktilo, ilk yapılan betonarme bina, ilk valiler, yine Afyonkarahisar'da ilk kez yayınlanan fotoğraflar ve benzeri birbirinden değerli bilgilerin yer aldığı eserin Afyonkarahisarlılar'a en kısa zamanda kazandırılması için talimat vermiştim. Nasip bugüneymiş. Bu güzelim eseri; Behçetoğlu Muzaffer Görktan ağabeyimizin değerli oğlu Mehmet Behiç Görktan kardeşimizin elinden almış olacağız. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Rahmetli Osman Çizmeciler, değerli ağabeyimiz rahmetli Muzaffer Görktan'ın teyze oğluymuş. Kendilerini saygıyla hürmetle anıyorum" diye konuştu.