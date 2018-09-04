Afyonkarahisar Belediyesi’nden eğitime katkı yardımı

Afyonkarahisar Belediyesi, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın himayesinde eğitime destek vermeye devam ediyor. Son iki yıldır gerçekleştirilen ilk yıl 3 bin 130, ikinci yıl 5 bin 900 öğrencinin faydalandığı eğitim bursu bu yıl da devam edecek. Afyonkarahisar Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı’nda da görüşülen bursla ilgili teklif maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan eğitim bursundan ihtiyaç sahibi olmak şartıyla; öksüz, yetim, şehit ve gazi çocuğu, kendisi yüzde 40 ve üzeri engelli olan öğrenciler, anne ve babası resmi ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile diğer ihtiyaç sahibi öğrenciler faydalanabilecek. Öte yandan son iki yıldır burs alan öğrenci velilerinin, eğitimi devam eden çocukları için yeniden müracaat etmeleri gerekecek. Burs desteğine müracaat için başvuru ve istenen belgelerle ilgili ise önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak.