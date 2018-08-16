Afyonkarahisar Belediyesi’nin 9 yıllık geleneği

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen mahalle yemekleri devam ediyor. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban eşi Emine Çoban ile birlikte mahalle sakinleriyle biraraya geldi. Genç yaşlı, kadın, erkek demeden çok sayıda vatandaşın büyük bir teveccüh gösterdiği yemekte mahalle sakinleri Başkan Çoban’ı adeta bağrına bastı. Geçen dönem mahallelerde yürütülen komple alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında tamamen yenilenerek adeta çehresi değişen, yine bu dönem açılan yeni yollarla birlikte hizmetten nasibini ziyadesiyle alan Hasan Karaağaç Mahallesi’ne görülmemiş yatırımlar yapıldığına dikkat çeken mahalle sakinleri Başkan Çoban sayesinde yılların ihmalinin son bulduğuna dikkat çekti.

Kendilerine gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyan Başkan Çoban ise mahalle yemeklerini geleneksel olduğunu ve dokuz yıldır mutat zamanlarda gerçekleştirdiklerini hatırlatarak Hasan Karaağaç Mahallesi sakinleriyle ikinci kez bir yemek organizasyonunda bir araya geldiklerini ifade etti. Başkan Çoban, Muhtar Hüseyin Ildız başta olmak üzere tüm mahalle halkına ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.