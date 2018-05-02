Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Afyon
  •  » Afyonkarahisar Belediyesi'nin “Her Okula, Bir Bilgisayar, Bir Televizyon” Kampanyası Devam Ediyor
02 Mayıs 2018 17:00

Afyonkarahisar Belediyesi’nin “Her Okula, Bir Bilgisayar, Bir Televizyon” kampanyası devam ediyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın talimatıyla Afyonkarahisar Belediyesi tarafından ’eğitime destek’ amacıyla başlatılan “Her Okula, Bir Bilgisayar, Bir Televizyon” kampanyası devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin “Her Okula, Bir Bilgisayar, Bir Televizyon” kampanyası devam ediyor

02 Mayıs 2018 17:00


Kampanyayı ilk gününden itibaren bizzat takip eden Başkan Çoban, Süleyman Demirel Fen Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu ve Selçuklu İlkokulu’nu ziyaret ederek son sistem dizüstü bilgisayar ve televizyonlarını hediye etti. Şehir merkezindeki tüm okulları kapsayan "Her Okula, Bir Bilgisayar, Bir Televizyon” kampanyası, bu dört okulla birlikte şu anda 24 okula ulaştı.


Kampanya çerçevesinde hediye edilen bilgisayar ve televizyonların okullara hayırlı olmasını ve eğitimde kaliteyi arttırmasını dileyen Başkan Burhanettin Çoban, kendilerinin sadece öğrencilerin eğitimlerine destek olduğunu, eğitimde asıl fedakarlığı; okul yöneticileri ve öğretmenlerin yaptığını belirterek her birini ayrı ayrı tebrik etti. Başlattıkları kampanyaya daha önce başka hiçbir ilde şahit olmadıklarını kaydeden Başkan Çoban, Afyonkarahisar Belediyesi olarak böyle bir kampanyaya öncülük etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.


Gittiği okullarda, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Başkan Burhanettin Çoban, öğrencilere eğitimleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Başkan Çoban, Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu ziyaretinde, okul bahçesinde açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı açılış etkinliğine de katıldı. Burada, Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan pek çoğu insan yaşamanı kolaylaştırmaya yönelik buluşları inceleyen Başkan Burhanettin Çoban, her birini ayrı ayrı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç