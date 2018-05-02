Kampanyayı ilk gününden itibaren bizzat takip eden Başkan Çoban, Süleyman Demirel Fen Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu ve Selçuklu İlkokulu’nu ziyaret ederek son sistem dizüstü bilgisayar ve televizyonlarını hediye etti. Şehir merkezindeki tüm okulları kapsayan "Her Okula, Bir Bilgisayar, Bir Televizyon” kampanyası, bu dört okulla birlikte şu anda 24 okula ulaştı.

Kampanya çerçevesinde hediye edilen bilgisayar ve televizyonların okullara hayırlı olmasını ve eğitimde kaliteyi arttırmasını dileyen Başkan Burhanettin Çoban, kendilerinin sadece öğrencilerin eğitimlerine destek olduğunu, eğitimde asıl fedakarlığı; okul yöneticileri ve öğretmenlerin yaptığını belirterek her birini ayrı ayrı tebrik etti. Başlattıkları kampanyaya daha önce başka hiçbir ilde şahit olmadıklarını kaydeden Başkan Çoban, Afyonkarahisar Belediyesi olarak böyle bir kampanyaya öncülük etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Gittiği okullarda, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Başkan Burhanettin Çoban, öğrencilere eğitimleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Başkan Çoban, Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu ziyaretinde, okul bahçesinde açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı açılış etkinliğine de katıldı. Burada, Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan pek çoğu insan yaşamanı kolaylaştırmaya yönelik buluşları inceleyen Başkan Burhanettin Çoban, her birini ayrı ayrı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.