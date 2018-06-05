Afyonkarahisar Belediyesi’nin iftar sofrası Dörtyol’da kuruldu

Afyonkarahisar Belediyesi’nin büyük ilgi gören geleneksel mahalle iftarları kaldığı yerden devam ediyor. Bu yıl Osmangazi Mahallesi’nden başlayan mahalle iftarları, daha sonra sırasıyla Yarenler-Yunus Emre, Bayatçık, Cumhuriyet, Kışlacık ve Örnekevler mahallelerinde gerçekleştirilmişti. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarının yedinci noktası ise Dörtyol Mahallesi oldu.

Ayrım yapılmaksızın mahallede yaşayan herkesin davet edildiği iftar programına, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, eşi Emine Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, Belediye Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayları Mehmet Zeybek ile İbrahim Ünlüer, Dörtyol Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, Belediye birim sorumluları ve mahalle halkı katıldı.

Başkan Çoban’a teşekkür

Dörtyol Mahallesi’nde yaşayan zengin, fakir, genç, yaşlı, kadın, erkek farketmeksizin birçok mahalle sakininin katıldığı mahalle iftarında birlik, beraberlik ve dayanışma örneğinin en güzel esintileri yaşandı. Protokol mensuplarıyla vatandaşların aynı masalarda oturup aynı yemeği yediği iftar sonrası kısa bir konuşma yapan Dörtyol Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, düzenlenen iftar programı ve hizmetlerinden dolayı mahalle halkı adına Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür etti.

Tüm mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik ederek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise görevinde dokuz yılı geride bıraktığını hatırlatarak, bu sürede Afyon’da bir çok ilkleri başlattıklarını, bunlardan bir tanesinin de mahalle iftarları olduğunu söyledi. Her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak yaklaşık 10 mahallede bu şekilde mahalle iftarları düzenlediklerini kaydeden Başkan Çoban, bu yıl ilk kez Osmangazi Mahallesi’nde daha sonra sırasıyla Yarenler-Yunus Emre, Bayatçık, Cumhuriyet, Kışlacık ve Örnekevler mahalleleriyle birlikte Dinar ilçesinde aynı şekilde iftar programları düzenlediklerini ifade etti. Mahalle iftarları için, ’sadece alt gelir grubu insanlar katılıyor’ şeklinde bir algı oluştuğuna dikkat çeken Başkan Çoban, “Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz, mahalle halkı hiç olmazsa Ramazan’da bir gün bir araya gelsinler, tanışıklıkları ve muhabbetleri artsın istiyoruz. Zengin, alt gelirli, orta gelirli, genç veya yaşlı herkesin gelmesi bizi mutlu ediyor. Bir çok mahallemizde de ’Sayın Başkanım Allah razı olsun, senin sayende biz ilk defa Ramazan’da bir araya geldik’ diye şükranlarını ifade ediyorlar." diye konuştu. "Dörtyol Mahallesinde emeğimiz çoktur" diyen Başkan Çoban, "Eksiğimiz de elbette vardır ama buradaki her bir yapı taşında bizim izimiz çoktur. Bu mahallenin oluşturulması bu binaların buraya gelmesi noktasında yaptığımız çalışmaları kitaplar almaz desek mübalağa etmişte olmayız" dedi.

"Herkesin tercihine saygılıyız"

Ülkemizin 24 Haziran’da yeni bir seçime gideceğini hatırlatan Başkan Çoban, mahalle iftarlarının seçimle hiçbir alakası olmadığını belirterek şunları söyledi: "Hiç kimsenin tercihine karışacak veya burada propaganda yapacak değilim. Ancak ülkemiz zor günlerden geçiyor. İçte ve dışta çok düşmanımız var. Allah onların oyunlarını düzenlerini bozsun inşallah. 24 Haziran’da ülkemiz için hangisi daha güzel olacaksa, hangisi bu ülkeyi daha güzel kalkındıracaksa ve insanlarımızın refahını, yaşam standartlarını yükseltecekse Allah ona tekrar inşallah hem Cumhurbaşkanlığı’nı hem de Meclis’teki çoğunluğu nasip etsin. Ben ancak bu kadarını söyleyebilirim. Herkesin siyasi tercihine saygımız sonsuzdur" dedi.