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12 Temmuz 2017 16:02

Afyonkarahisar Belediyesi’nin otopark ihalesi sonuçlandı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen otopark ihalesi sona erdi.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin otopark ihalesi sonuçlandı

12 Temmuz 2017 16:02

İhale 700 bin 500 TL ile 3 yıllığına yüklenici firma tarafından kiralandı.


İhale, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban öncülüğünde oluşturulan komisyon tarafından belediye toplantı salonunda yapıldı. Açık arttırma usulü yapılan ihale 417 bin 355 TL’den başladı. İhaleye 2 firma katılırken yaklaşık yarım saat süren arttırma sonrası ihale 700 bin 500 TL ile sonuçlandı. Uzun Çarşı ve Basın Caddesi olmak üzere 199 araç kapasitesi olan bölge için yapılan ihale sonrası firma bölgeleri 3 yıllığına belediyeden kiralamış oldu. Yüklenici firma ile belediye arasında sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.


Öte yandan, ihalede çevik kuvvet ile çok sayıda polisin önlem alması da dikkatlerden kaçmadı.




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