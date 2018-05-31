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31 Mayıs 2018 06:02

Afyonkarahisar ‘da iki araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar ‘da iki araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

31 Mayıs 2018 06:02


Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Yılmaz Soykök idaresindeki 26 TS 496 plakalı otomobil, Çay-Emirdağ karayolu Bolvadin Alkoloid fabrikası kavşağında, tali yoldan ana yola çıkarken Mirac Parlak’in kullandığı 42 Y 3299 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada, her iki araçta bulunan Yılmaz Soykök ve Mirac Parlak İle birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.




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