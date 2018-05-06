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06 Mayıs 2018 19:07

Afyonkarahisar da selde onlarca hayvan telef oldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası sel meydana geldi.

Afyonkarahisar da selde onlarca hayvan telef oldu

06 Mayıs 2018 19:07

Selde onlarca hayvan telef oldu.


Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası oluşan sel dolayısıyla ahırın çökmesi sonucu onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.


İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası meydana gelen selde araçlar suya kapıldı. Şiddetli yağış zaman zaman yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu yağışta ağaçlar yollara devrilirken bazı evlerin de çatıları uçtu. Yaşanan sel felaketinin ardından belediye ekipleri bölgeye giderek çalışma gerçekleştirdi.




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