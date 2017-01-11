Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde bir ilk daha imza atıldı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlker Alat, hastane bünyesinde bir ilke imza atarak kangrenli bir hastaya ‘aterektomi’ yöntemi kullandı. Yöntem sayesinde hastanın ayağında kesilecek olan kısmın en aza indirildiği belirtildi.

Afyonkarahisar’da 85 yaşındaki hastaya, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlker Alat tarafından modern tıbbın son nokta olan aterektomi yöntemiyle damar içi temizlik işlemi yapıldı. Konu ile ilgili olarak bilgi veren Doç. Dr. İlker Alat, “85 yaşındaki hastamız yakınları tarafından hastaneye getirildiğinde ayak parmaklarında kangren geliştiği tespit edildi. Aynı zamanda şeker hastası olan hastamızı acilen ameliyata aldık. Damardaki tıkanıklıklar geçen 10 gün boyunca ileri derecede sertleşip damara yapıştığından ancak kısmi bir temizlik yapabildik. Ardından kesilecek olan kısmı olabildiğince en aza indirmek için tıbbın bu konudaki son keşiflerinden olan aterektomi işlemini yapmaya karar verdik. Bunun için gerekli malzemeleri temin ederek, hastamıza bu işlemi uyguladık. Aterektomi sistemleri gibi sistemler gerçekten pahalı malzemeleri içermektedir. Allah devletimize zeval vermesin ki bakanlığımız toplam maliyeti 10-15 bin TL gibi tutan bu malzemeleri hastalarımız için hiç karşılıksız satın alabilmektedir” diye konuştu.

Öte yandan, cerrahi işlem yapılan hastanın ayağında normalden daha az bir yerin kesildikten sonra tedavisinin tamamlanması ile taburcu edildiği öğrenildi.