Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde “Uyku Ünitesi” hizmete açıldı

Uyku ünitesinin açılışına; Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran ve sağlık çalışanları katıldı. 4 yataklı uyku ünitesi 1 göğüs hastalıkları uzmanı, 2 hemşire ve 1 EMG teknisyeni ile hastalara hizmet verilecek.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, “Afyon’da Uyku Ünitesi alanında çok büyük eksikliğimiz vardı. 9 ay, 10 ay gibi ileri tarihlere randevu veriyorduk. Haliyle hastalarda mağdur oluyordu. Üniversiteden destek personel vererek süreyi 6 aya kadar düşürdük. Ancak bu da yeterli olmadı. İnşallah bu ünite ile bekleme süreleri daha da azalacak ve mağdur hastaları sorunlarından kurtaracağız” dedi.

Uykunun insanın en önemli ihtiyacı olduğuna değinerek sözlerine başlayan Vali Mustafa Tutulmaz ise “İnsan uykusunu iyi aldığında günlük yaşamı daha kaliteli oluyor. Çalışma hayatında da verimi artıyor. Dinlenmiş vücut yaşam süresine de olumlu katkı sağlıyor. Uyku bozukluklarının tedavisi önemli. Birçok vatandaş bu problemi göz ardı ediyor ve sorun olarak görmüyor. İnşallah bu Uyku Ünitesi sayesinde doğru teşhis ve tedaviler ile hastalar daha sağlıklı bir yaşam süreceklerdir. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından kurdele kesimi ile Uyku Ünitesi hastaların hizmetine sunuldu.

Özel Odada Hasta Gece Boyu İzleniyor

Hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir tüm verilerinin bilgisayara sonradan incelenmek üzere kaydedildiği yer olan Uyku Ünitesinde, ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel bir odada hasta uyurken gece boyu takip ediliyor. Uyku süresince ayrıca; hastanın beyin elektrosu, göz hareketleri, çene kas gerilimi elektrosu, yatış pozisyon kayıtları, soluk alıp verirken burundan giren hava akımı, göğüs hareketleri, kan oksijen seviyesi, kalp grafiği, bacak kas hareketleri takip ediliyor.

Uyku Sorunu Yaşayan Başvurabiliyor

Uyku laboratuvarında kendisini horlama, uykuda nefes tutma ve gündüz uykuluk ile belli eden Uyku Apne Hastalığı olanlar yatırılıyor. Uyku laboratuvarına; gündüz uykuluk hali narkolepsi, gürültülü horlayan, uykuda nefesin durması, huzursuz uyku, REM davranış bozukluğu olanlarda başvuru yapabiliyor.