Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne 500 araçlık otopark

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yıllardır süregelen park alanı sorunu yeni yapılan 15 bin metrekare otopark ile çözüme kavuşturuldu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin de dahil edilmesiyle son yıllarda ciddi park sorunu meydana geliyordu. Özellikle mesai saatleri içerisinde meydana gelen park alanı sorunu hastane yönetiminin girişimiyle yapılan yeni otopark ile çözüldü. Konuya ilişkin bilgi veren Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran, otoparkın 500 araca hizmet vereceğini bildirdi. Duran, “Bu hizmetle biz Afyonkarahisar Devlet Hastanesi park sorununu çözdü diyebiliyoruz artık. Bu bizim ciddi bir problemimizdi. Burası yaklaşık 15 bin metrekarelik bir alan. 3-4 aylık gibi kısa bir süre içerisinde buranın altyapıda dahil olmak üzere tüm asfaltlama işlemlerini yaptırdık. Bu hafta itibariyle de yol çizim işlemlerini yaptırdık. Yaklaşık 500 araca burada hizmet verebileceğiz. Bu anlamda tamamen bu bölgeye kadar yönlendirme yaptık. Bunu biz belediyenin katkılarıyla çizgi işlemlerini yaptık. Şu anda tüm araçlar burayı kolaylıkla bulabiliyorlar. Vatandaşlarımız bu otoparkı kullanırlarsa ön taraftaki yoğunluğu azaltmış olacağız, bu konudaki duyarlılıkları için de şimdiden teşekkür ederiz” diye konuştu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Dener ise araç kargaşasını engellemek için böyle geniş bir alan yaptıklarını söyleyerek, “Özel idarenin bize çok katkısı oldu, Afyonkarahisar Belediyesinin bize çok katkısı oldu. Kentimizdeki hayırsever iş adamlarının çok katkısı oldu. Amacımız burada vatandaşlar araçlarını en çok yolun ağzına bırakarak gelen araçları da engelleyerek kargaşa oluşturuyordu. Biz bunu engellemek için böyle geniş bir alan yaptık. En büyük sıkıntımızda buydu, inşallah çözdük diye düşünüyorum” dedi.