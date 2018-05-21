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21 Mayıs 2018 15:10

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Şen, Astana Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliği’ne atandı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nden Astana Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliği’ne atanan Fahrettin Şen’i ziyaret etti.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Şen, Astana Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliği’ne atandı

21 Mayıs 2018 15:10


“Hayırlı olsun” ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen’in Afyonkarahisar’a önemli hizmetler yaptığını belirten Serteser, “İl Emniyet Müdürümüz Fahrettin Şen’in ülkemizi yurtdışında da en iyi şekilde temsil edeceğine, yurtdışındaki görevini layıkıyla yapacağına inanıyorum. Sayın Müdürümüz’e başarılar diliyoruz” dedi.


İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen de Afyonkarahisar’da güzel günler geçirdiğini, bu nedenle mutlu olduğunu belirtti. Şen, devlete hizmet ilkesiyle bundan sonra da çalışacağını kaydetti.




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