“Hayırlı olsun” ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen’in Afyonkarahisar’a önemli hizmetler yaptığını belirten Serteser, “İl Emniyet Müdürümüz Fahrettin Şen’in ülkemizi yurtdışında da en iyi şekilde temsil edeceğine, yurtdışındaki görevini layıkıyla yapacağına inanıyorum. Sayın Müdürümüz’e başarılar diliyoruz” dedi.

İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen de Afyonkarahisar’da güzel günler geçirdiğini, bu nedenle mutlu olduğunu belirtti. Şen, devlete hizmet ilkesiyle bundan sonra da çalışacağını kaydetti.