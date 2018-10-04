Afyonkarahisar en çok traktörü olan 16. il

TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğün tarafından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın 2017 yılında traktör sayısının yüzde 0,9 arttığı belirtilerek Türkiye genelinde en çok traktör sayısı bulunan 16. il olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, yaptığı açıklamada, 2017 yılı geçici verilerine göre, Ege Bölgesi illeri arasında en fazla traktör ve pulluğa Manisa ili, en fazla ekim makinesine İzmir ili ve en fazla biçerdövere ise Afyonkarahisar ilinin sahip olduğunu bildirdi. Akyol, “Aynı şekilde en az traktör ve pulluğa Uşak ili, en az ekim makinesi ve en az biçerdövere ise Muğla ili sahiptir. 2017 yılında Afyonkarahisar ilinin traktör sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artarak 26 047'ye, pulluk sayısı yüzde 0,6 azalarak 30 484'ye düşmüştür. 2017 yılında Afyonkarahisar ilinde 579 biçerdöver ve 12 872 ekim makinesi mevcuttur. Afyonkarahisar, Türkiye'deki biçerdöverlerin yüzde 3,4'üne, ekim makinelerinin yüzde 2,8'ine, pullukların yüzde 2,2'sine ve traktörlerin 2,0'ına sahiptir. Afyonkarahisar, Türkiye'de en fazla ekim makinesi ve biçerdövere sayısına sahip 10. il olup, en fazla pulluğa sahip 14., en fazla traktör sayısına sahip 16. il konumundadır” dedi.