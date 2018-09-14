Afyonkarahisar genelinde geçen yıla göre kazalar yüzde 8 azaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarına neden olan ihlalleri en aza indirmek ve sürücüleri bu konuda uyarmak amacıyla hayata geçirilen 'Yaşam TÜneli' projesi Afyonkarahisar'da başladı.

Projeyle trafik kurallarına uyulmasını sağlamak ve cezalandırma aşamasından önce bilgilendirme ve uyarma yoluyla sürücülerin bilinçlenmesi hedefleniyor. Projede, emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, alkolün sürücüler üzerindeki uzak ve yakın etkileri, cep telefonun insan dikkati üzerindeki olumsuz etkileri, aşırı hız ve normal seyir hızının insan yaşamı üzerindeki değiştirilemez etkisi, yakın takip ve hatalı şerit değiştirmekten kaynaklı kazalar konularında özel olarak hazırlanan kısa film, sürücüler ve araçtaki yolculara izlettiriliyor. Bunun için araç sürücüsü ve yolcular araçlarıyla birlikte özel olarak hazırlanan üstü ve çevresi kapalı portatif tünelin içerisine alınıyor ve kısa film izlettiriliyor. Eğitici trafik polisi aracılığıyla yaptığı hata ve sonuçları konusunda bilgiler verilen sürücü ve yolcular herhangi bir cezai işlem almadan yollarına devam ediyor. "Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hamza Çömez, İl Emniyet Müdür V. Ahmet Özer, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Serhat Anagül ile eğitici polislerin katılımıyla uygulama yapıldı.

“Hiç kaza olmaması için gayret sarf ediyoruz”

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yapmış oldukları çalışmaya katılan Vali Tutulmaz küçük bir hatanın bazen can ve mal kaybına sebep olabildiğine dikkat çekti. Vali Tutulmaz, “Her geçen gün trafiğin, trafik kurallarına uygun olarak işlemesi önem arz ediyor. En küçük bir kural ihlalinin sonucunu canımızla ödemek zorunda kalıyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak İçişleri Bakanlığımız birçok projeyi uygulamayı hayata geçiriyor. Bunlardan birisi de ‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola' dır. Bu projedeki amaç; trafik ihlalinde bulunan, yani emniyet kemerini takmayan, hız kuralına uymayan, alkollü araç kullanan ve cep telefonu kullanan kişiler tespit edildiği zaman cezalar kesilmeden önce eğitime tabi tutmak. Bazı yerlerde yapılan bu uygulama ile kurallara uymayan sürücüler nelerle karşılaşacaklarını görmüş oluyorlar. Burada yapılan uygulamaya katılan sürücüleri biraz önce hep birlikte gördük ve kendileri bizlere bu uygulamanın cezadan daha etkili bir yöntem olduğunu belirttiler. Bu projeyi Afyonkarahisar Emniyetimiz olarak bizler hızlı bir şekilde faaliyete geçirdik. Buradan hata yapan sürücülerimizi doğru şekilde davranmaları konusunda ve kurallara uymaları konusunda eğiterek, kazaları en aza indirmeyi planlıyoruz. Hiç kaza olmaması yolunda da gayretlerimiz sürüyor” diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Bursa'ya seyahat eden vatandaş gördüklerinden çok etkilendiğini söyleyerek “Hatalarımızı fark ettik. Eşim ve çocuğumla yola çıktık. Benim kemerim takılıydı. Eşim ve çocuğumun kemeri takılı değildi. Ancak izlediğimiz kısa filmde kemer takılmadığında neticelerinin neler olduğunu gördük. Yaptığımız hatalar sonucunda Allah korusun can kaybı olabiliyor. Şu andan itibaren kemerlerimizi takarak yolumuza devam edeceğiz. Ceza olmayıp bilgilendirme olması da çok güzel. Cezayı ödeyip aynı hata ile yolumuza devem edebilirdik. Paramızı ödedik nasılsa diyebilirdik. Canımızla ödeyeceğimiz bir hata olacaktı. Çok etkili oldu. Artık kurallara uyacağız” dedi.

Afyonkarahisar genelinde geçen yıla göre kazalar yüzde 8 azaldı

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 100 günlük eylem planı çerçevesinde 8 Ağustos-15 Kasım tarihleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimler yüzde 2 artırılıp, ölümlü ve yaralamalı kazaların yüzde 2 azaltılması ayrıca hız ve emniyet kemeri denetimlerinin artırılması planlanıyor. Afyonkarahisar'da 8 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu geçen yılın aynı dönemine göre il geneli kaza sayılarında yüzde 8 azalma, emniyet kemeri ve hız kontrollerinde yüzde 9 artış gözlendiği bildirildi.