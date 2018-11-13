Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantısı Şuhut'ta yapıldı

Şuhut Belediyesi Şelale Düğün Salonunda gerçekleşen Kasım Ayı İl Genel Meclisi Toplantısına, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, İl Genel Meclis Üyeleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Salih Sel, İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Akabinde ise görüşülecek meclis gündem maddelerini ele aldı. İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantısında Kasım ayı bütçe görüşülmesi değerlendirildi. Daha sonra Şuhut İl Genel Meclis üyeleri Ömer Tunçay, Zübeyde Balı ve Mahir Şeker'in konuşmaları ile toplantı devam etti.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen Kasım Ayı İl Genel Meclisi toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında, "İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel başta olmak üzere İl Genel Meclisi üyelerimize ilçemize olan hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi en içten dileklerimle sunuyorum'' sözlerine yer verdi.

Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ise açıklamalarında, ''İl Genel Meclisi Başkanımız Salih Sel ve üyelerine köylerimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi ifade ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum'' dedi.

Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantısı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un yemek ikramı ile sona erdi. Proğram sonunda günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirildi.