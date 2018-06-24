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24 Haziran 2018 22:28

Afyonkarahisar İl Seçim Kurulu’nda uzun kuyruklar oluştu

Afyonkarahisar’da oyları teslim etmek için İl Seçim Kurulu’na gelen sandık görevlileri uzun kuyruklar oluşturdu.

Afyonkarahisar İl Seçim Kurulu’nda uzun kuyruklar oluştu

24 Haziran 2018 22:28


Afyonkarahisar’da oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılan sandıklarda sayılan oylar, sandık görevlileri tarafından İl Seçim Kurulu’na getirildi. İl Seçim Kurulunda imza karşılığı verilen oy sonuçları sisteme girilirken, oy pusuluları ise mühürlü torbalarla teslim edildi. Oy pusulaları ve sayım sonuçlarını seçim kuruluna getiren sandık görevlileri uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan emniyet ekipleri de Afyonkarahisar Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmamasını sağladı.




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