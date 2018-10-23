Afyonkarahisar polisi uygulamalarına aralıksız devam ediyor

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, Genel Asayiş Uygulamalarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak ekipler, araç sürücüleri için alkol, emniyet kemeri ve çevreye rahatsızlık veren modifiyeli araçlara yönelik uygulamalarına devam ediyor. Gerçekleşen kontrollerde eksiklikleri bulunan veya kurallara uymayan sürücülere çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.

Asayiş şubeye bağlı Yunus Timleri ise genel asayiş uygulamalarını üniversite öğrencilerinin çoğunlukta bulunduğu Erenler bölgesinde gerçekleştirdi. Kimlik kontrolünün yanı sıra, üst araması ve araç aramasının da yapıldığı uygulamada bir araçın içerisinden ruhsatsız pompalı tüfek çıktı. Yapılan uygulamada çok sayıda bıçağa da el konularak idari işlem yapıldı. Esnaf ve üniversite öğrencileri yapılan uygulamadan dolayı memnun olduklarını dile getirirken Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.