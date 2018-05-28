Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi faaliyetine başladı

Kurucu rektörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Solak’ın üstlendiği yeni üniversitede ilk gün görev dağılımı yapıldı.

Sağlık bilimleri üzerine eğitim verecek şekilde planlanan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev devir-teslim töreni yapıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Solak, “Başta Prof. Dr. Adem Aslan olmak üzere bütün arkadaşlarımız Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde çok başarılı hizmetler yaptı. Bundan böyle de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev alan bu arkadaşlarımızın başarılarının katlanarak devam edeceğine inancım tamdır” dedi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yeni görev dağılımı şu şekilde oluştu:

"AKÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve AKÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adem Aslan, ASBÜ Rektör Yardımcılığı ve Tıp Fakültesi Dekanı, AKÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Dündar, ASBÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, AKÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Baş Müdür Doç. Dr. İbrahim Keleş, ASBÜ Hastanesi Başhekimi olarak atandı. ASBÜ Hastanesi Başhekim Yardımcılığına da Doç. Dr. Haşmet Sarıcı, Doç. Dr. Ali Fuat Karataş, Doç. Dr. Üyesi Mesut Köse, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Eker, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gökaslan, Dr. Öğr. Üyesi Murat Çilekar getirildi. Daha önce AKÜ Rektör Danışmanı olarak çalışmalarını sürdüren Öğretim Görevlisi Aziz Bal, ASBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak atandı."