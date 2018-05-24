Dr. Mustafa Solak görevlendirildi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) AKÜ’ye gelen yazıda, Yüksek Öğretim Genel Kurulunda 17 Mayıs 2018 tarihinde yapılan toplantı sonrasında AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak’ın tedviren ASBÜ Rektörü olarak görevlendirildiği bildirildi.

Prof. Dr. Mustafa Solak hakkında

Prof. Dr. Mustafa Solak, 1953 yılında Eskişehir’de doğdu. 1976’da Atatürk Üniversitesi’nde Lisans, 1985 yılında Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. Prof. Dr. Solak, 1986 yılında bu anabilim dalına Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı. 1992’de aynı üniversitenin Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Doçent unvanı aldı. 1999’da Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesine Profesör olarak atandı. Halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Solak’ın 48’i uluslararası, 46’sı ise ulusal hakemli dergilerde olmak üzere alanında toplam 94 bilimsel makalesi yayınlanmıştır. Prof. Dr. Solak’ın, 47’si uluslararası düzeyde, 76’sı ulusal düzeydeki bilimsel toplantılarda sunulan toplam 123 bildirisi bulunmaktadır. Prof. Dr. Solak, alanında toplam 4 kitapta bölüm yazarlığı, ayrıca birinin de editörlüğünü yapmıştır. Prof. Dr. Solak, 14 bilimsel projenin yürütücülüğünü ve 15 lisansüstü tezin danışmanlığını yapmıştır. Yine ülkemizde sağlık eğitimi ve sağlık insan gücüne ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma olan “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu’’ adlı yayının da editörüdür.

Prof. Dr. Solak, değişik üniversitelerde pek çok farklı yönetim kademesinde idari görev yaptı. Anadolu Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu ve Genetik Danışmanlık Konseyi Üyeliği, Tıp Fakültesinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Döner Sermaye İşletmesi Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1993 - 1999 yılları arası Celal Bayar Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Solak, çalıştığı bu dönemde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Kurucu Başkanlığı yaptı.

Prof. Dr. Solak 1999 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesine Profesör olarak atandı ve aynı yıl Rektör Yardımcılığı görevine getirildi. Prof. Dr. Solak, bu üniversitede 1999 - 2003 yılları arası Rektör Yardımcılığı ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2007 yılları arası Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2006 yılları arası iki dönem Tıp Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkan Vekilliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı ile Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen aynı üniversitede Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Danışmanlığı, Denetleme Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Solak’ın yine farklı görevlerde bulunduğu diğer akademik kurul, konsey ve komisyonlardan; Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etik Kurul Üyeliği ve Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı; Genetik Hastalıkları Bilim Komisyonu Üyeliği, Sağlık Meslekleri Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği bu görevler arasında sayılabilir.

Halen YÖK Tıp - Sağlık Komisyonu Üyeliği, Üniversite Hastaneleri Komisyonu Üyeliği, Hemşirelik Komisyonu Üyeliği ile Program Açma Taleplerini Yerinde İnceleme Çalışma Grubu Üyeliği, Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyeliği ve Kanser Çalışma Grubu Üyeliği devam etmektedir.

Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Üyeliği, Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyinin Dönem Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Mustafa Solak halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.