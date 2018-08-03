Valilik makamı girişinde yapılan törene Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra İl Jandarma Komutan Vekili J. Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız ve eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanan kamu personelleri katıldı.

Alımı gerçekleştirilen 2 tanesi tam profesyonel 32’si yarı profesyonel olmak üzere toplamda 34 droneyi kullanacak emniyet, jandarma, tarım ve orman ile AFAD ekiplerinden oluşan 94 personelin teori ve uygulama eğitimleri 3 gün içerisinde tamamlandı.

İnsansız hava aracı dronelerin teslim töreninde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, suç ve suçlu ile mücadelede teknolojiden faydalanmanın zorunlu hale geldiğine değinerek "Günümüzde artık suç ve suçluyla mücadele daha aktif olmayı zorunlu hale getirdi. Teknolojinin imkânlarından daha fazla yararlanmamız gerekmektedir. Çünkü suç örgütleri veya suçla bağlantısı olan, suça meyyal olan kişiler daha değişik metotlarla her gün karşımıza çıkıyor. Biz de bunun değişik önlemlerini alabilmek adına suç ve suçluyla mücadelede teknolojinin her türlü imkânından faydalanıyoruz. İşte bugün merkez ve ilçelerimizin tamamına drone alarak gerek emniyetimizin, gerekse jandarmamızın görev alanında daha aktif olmaya, bundan sonra kararlı bir şekilde suç ve suçlu ile mücadele etmeye, bu araçlarımızla beraber mevcut olan huzur ortamını daha da ileriye götürmeye çalışacağız. Bugün geldiğimiz noktada asayişin ve huzurun sağlanmasında önemli araçlardan birisi de budur” dedi.

“Huzur ve güveni sağlamaya yönelik her alanda kullanılacak”

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Vali Mustafa Tutulmaz: “Bu araçları özellikle yasadışı şekilde kullanılan silahlara karşı, kutlamalar, bayramlar, düğünler ve benzeri alanlarda kullanacağız. Bunu özellikle vatandaşlarımıza iletmek isterim. Bundan sonra düğünlerimiz ve değişik etkinliklerimiz dronelerle yakından takip edilecek. Bunun dışında define avcıları, kaçak haşhaş ekimi, kaçak hint keneviri ekimi yani uyuşturucu alanında faaliyette bulunanlara karşı da yine bu droneler aktif şekilde kullanılacak. Yine trafik yoğunluğunun olup olmadığını daha rahat gözleyebilmek adına trafik hizmetlerinde de bunu aktif bir şekilde kullanacağız. Bunun dışında kaçak avlanma, arazide kayıp şahıs, kayıp mal ve benzeri alanda, hırsızlıkla mücadelede yani aklımıza gelen her alanda, huzur ve güveni sağlamaya yönelik her alanda kullanacağız. Yine şehir içinde toplanan vatandaşların toplu gösteri, spor faaliyeti, tören ve benzeri alanlarda vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamada da bunlardan faydalanacağız. Teknolojiyi kullandıkça işimizin daha rahat olacağını düşünüyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Ayrıca bunu turizm ve diğer etkinliklerde de fotoğraf çekimi, turistik değişik aktivitelerde de kullanmayı düşünüyoruz. Afyonkarahisar halkımıza en ücra köyünden merkezine kadar hepsine sağlıklı, huzurlu, güvenli bir ortam sağlamak adına bu araçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah huzurlu bir şehri hep beraber güvenlik güçlerimizle, basınımızla beraber sağlarız” diye konuştu.

Vali Tutulmaz’ın konuşmasının ardından sertifika takdim törenine geçildi. Vali Mustafa Tutulmaz öncelikle İl Jandarma Komutan Vekili J. Albay Ercan Altın ve İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız’a temsili drone verdi. Ardından eğitim alan 94 personel sertifikalarını teslim aldı.