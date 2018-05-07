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07 Mayıs 2018 17:56

Afyonkarahisar Stad Kavşağında alt geçit çalışmalarına başlandı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından trafik akışını rahatlatma adına Atatürk Alt Geçit’inde devam eden çalışmaların ardından Stad Kavşağında yapılacak alt geçit için de düğmeye basıldı.

Afyonkarahisar Stad Kavşağında alt geçit çalışmalarına başlandı

07 Mayıs 2018 17:56


Afyonkarahisar Belediyesi, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla ilk kez Turgut Özal Alt Geçit’inde uygulamaya geçirdiği altgeçit projelerine devam ediyor. Atatürk Alt Geçit’inde (eski Jandarma Kavşağı) devam eden ve Ramazan Bayramı’nda tamamlanması hedeflenen çalışmalar ışığında Stad Kavşağının ihalesini yapan Afyonkarahisar Belediyesi, sözleşmeyi imzalayarak müteahhit firmaya yer teslimini yaptı.


Hafta sonu inşaat çalışmalarına başlayan firma, kavşaktaki orta refüjü kaldırarak alt geçit projesi hazırlıklarına başladı.




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