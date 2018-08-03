Afyonkarahisar tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, kentte bu kadar Hint keneviri ile karşılaşacaklarını tahmin etmediklerini ve çok şaşırdıklarını dile getirdi.

Afyonkarahisar’da polisin geçtiğimiz hafta düzenlediği operasyonda, Çobanlar ilçesinde bir şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada boyları 30 ve 350 santimetre arasında değişen toplamda 13 bin 653 kök kenevir bitkisi, 24,50 gram kubar esrar, 131,75 gram kenevir tohumu, 1 adet Ruger marka ruhsatsız tabanca, 167 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ele geçirilmişti.

“Bu kadar Hint Kenevirini bizde tahmin etmiyorduk, çok şaşırdık”

Bir kişinin tutuklandığı operasyonun Afyonkarahisar tarihinin en çok uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonu olduğu belirlendi.

Konuya ilişkin İHA muhabirlerine açıklamada bulunan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, burada çok madde yakaladıkları için sevinmediklerini, aksine üzüldüklerini söyledi. Bu kadar Hint keneviri ile karşılaşacaklarını tahmin etmediklerini kaydeden Emniyet Müdürü Yıldız, buna benzer operasyonların devam edeceğini belirtti. Yıldız, “Bizim burada arkadaşlar çok vefakar ve fedakarca çalışıyorlar. En ufacık bir istihbari bilgiyi değerlendiriyorlar. Biz çok madde yakaladık diye sevinmiyoruz, bilakis üzülüyoruz. Tabi ki Afyon tarihinde bir rekor olarak düşünebiliriz bunu, ama daha büyük operasyonlarımız gelecek. Çocuklarımız bizim için önemli. Hatta bu uyuşturucu konusunda bunu yapanlara da seslenmek istiyorum. O çocukları kirletmemeleri, o işten biran önce vazgeçmeleri, yoksa eninde sonunda devletin güvenlik kuvvetlerinin onlara hesap soracağını bilmelerini istiyorum. Biz de şaşırdık bu kadara fazla bir Hint keneviri ekiminin olacağını tahmin etmiyorduk. Ama karşılaştığımız manzara belki polisiye olarak bizleri sevindirmiş olabilir, ama ilimizde de bu kadar yoğun olarak ekilmiş olması bizi üzdü. O yüzden ben bütün vatandaşlarımızdan destek istiyorum. Böyle gördükleri bir şeyi bizle anında paylaşsınlar. Amacımız sıfır uyuşturucu. Yoksa malın fazlalığı, şuyu, buyu önemli değil. Önemli olan gençlerimizi zehirlemeyecek olan bu malların ilimize hiç gelmemesini sağlamak, üretilmemesini sağlamak. Hala ciddi çalışmalar devam ediyor, yani buna benzer yine operasyonlarımız devam edecek” diye konuştu.

“Afyonkarahisar uyuşturucu tacirlerinin pazarı olarak değerlendiriliyor”

Afyonkarahisar’da bir yılda 132 uyuşturucu maddeye ilişkin olayın meydana geldiğini de ifade eden İl Emniyet müdürü Yıldız, şuan 72 kişinin tutuklu olduğuna dikkat çekti. Yıldız şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle Afyon ilimize geldiğimiz günden beri gençlerimizi, çocuklarımızı, bu uyuşturucu belasından kurtarmak adına arkadaşlarla yapmış olduğumuz toplantılarda bu konuya biraz daha ehemmiyet vermemiz yönünde çalışmalar yapmamız için bir fikir birliği ortaya çıktı. Zaten sayın Cumhurbaşkanımız olsun, bu çocuklarımızın uyuşturucuya bulaşmamaları, bunları bu çevreden uzak tutmaları yönünde devletimizin de çok ciddi politikaları olduğunu biliyoruz. Özellikle ilimizde de sayın valimizin himayelerinde bu çalışmalara yoğun bir şekilde başladık. Afyonda uyuşturucu kullanımı belki az gibi değerlendirilebilir, ama uyuşturucu tüm Türkiye’de büyük bir risk. Özellikle uyuşturucuyla ilgili 132 toplam olay meydana gelmiş, bu olaylara karışan 72 kişide hala tutuklu. Toplam 4 kiloya yakın esrar alınmış. Bu aldığımızın yanı sıra toplam 15 bin köke yakın Hint keneviri operasyonu yaptı arkadaşlarımız. Bunun yanı sıra sentetik ecza olarak değerlendirdiğimiz uyuşturucularda yaklaşık yapılan çalışmalarda 42 bin tane yapılan yol uygulamalarında, planlı operasyonlarda uyuşturucu madde alınmış. Bu da şunu gösteriyor ilimiz risk taşıyor. Geçiş güzergahı olduğu için genç nüfusun yoğun olmasından kaynaklı bu uyuşturucu tacirlerine bir pazar olarak değerlendiriliyor Afyon’u”