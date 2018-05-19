Afyonkarahisar Yaş Sebze ve Meyve Hal’inin Türkiye’nin en ucuz meyve ve sebze satılan hali olduğuna değinen Afyonkarahisar Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Başkanı Ali Çiloğlu, “Toptancı haller Türkiye’de bir borsa görevi görmektedirler. Borsa görevi derken tüketici hallerine, üretici hallerinden gelen sebze, meyve günün durumuna göre arz talebe göre fiyat oluşturulur. Örneğin az gelirse üretici halinde bu ürün pahalı olursa dolayısıyla Afyon halinde de fiyatlar pahalı olur. Değil ise normal dönemde ise üretim normal halde ise örneğin 10 kamyon yerine 40 kamyon Afyon haline yaş sebze meyve girerse kendiliğinden fiyatlar ucuz hale gelir. Afyonkarahisar’ın konumu diğer illere göre üretim bölgesine çok yakın. O da Afyon’da bulunan insanlarımıza çok kolaylık sağlıyor. Her defasında da benim ifade ettiğim gibi Afyon’da yaşayan Afyonkarahisarlı hemşerilerimiz bu yakınlıktan dolayı, Afyon yaş sebze meyve halimizin işlerlik kazandığından dolayı, bundan kimsenin şüphesi olmasın arz talebe göre Türkiye’nin en ucuz sebze meyve satılan bir hal durumunda olduğumuzu kimse göz ardı edemez. Her konuda da ispat etmeye Afyon Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları olarak ispat etmeye hazırız” dedi.

Esnafa uygulanan KDV oranlarına da değinen Çiloğlu, yasa gereği esnafa yüzde 8, kurumsal firmalara yüzde 1 oranında KDV uygulandığını belirten Çiloğlu, “Temel gıda da ki KDV’lerin tamamının tüketici bazında yüksek olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Aslında tüm gıda maddelerinin üzerinde bulunan yüzde 8 KDV ikiye bölünmeyip de örneğin bir pazarcıdan yüzde 8 KDV alınırken bir kurumsal firmaya yüzde 1 uygulanması yanlış bir uygulama. Bunu gıda üzerinde yaş sebze meyve de tamamen tek rakama düşürülmesinde yani yüzde bire çekildiği takdirde mevcut yüzde 1 ile yüzde 8 ile birleştiği günden daha fazla KDV tahsil edilir bu da benim şahsi fikrimdir” diye konuştu.