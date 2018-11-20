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Afyonkarahisar'a kötü haber

Aydın’dan havalandıktan sonra düşen ve bugün enkazına ulaşılan eğitim uçağında pilot eğitimi alan Merve Altun’un Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi.

Aydın'dan havalandıktan sonra düşen ve bugün enkazına ulaşılan eğitim uçağında pilot eğitimi alan Merve Altun'un Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi.


Aydın'daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün saat 11.00 sıralarında havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Durumun hemen bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Aramalar sonucunda uçağın enkazı bulunurken pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un da cesetlerine ulaşıldı. Eğitim uçuşunda yaşamını yitiren Altun'un Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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