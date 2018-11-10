Afyonkarahisar'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80'inci yıldönümü nedeniyle Afyonkarahisar'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde Atatürk anıtına Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban tarafından çelenk sunuldu. Törene, milletvekilleri Burcu Köksal ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk,İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız,İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, daire müdürleri, askeri erkân, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler de katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te Afyonkarahisar'ın çeşitli yerlerinde Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından sirenlerin çalınması ile birlikte iki dakika saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile buradaki tören sona erdi.

Kocatepe anıtı önünde yapılan çelenk sunma töreninden sonra, Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan Anma Programı, Rehberlik ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Yalçın Balkan günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yaptı.

Anma programında Binbaşı Özgür Cerithan'ın “Atatürk'ün Hayatı” konulu konuşmasının ardından Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Melike Karademir “Atatürk'ten Son Mektup” adlı şiiri okudu. Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin “Atatürk Oratoryosu”nu seslendirmesinin ardından müzik bölümü öğrencileri tarafından Atatürk'ün sevdiği türküler söylendi.

Programın Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası münasebetiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine ödülleri; Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekilleri Burcu Köksal ve İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Özdemir Şan ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban tarafından verilmesi ile tören sona erdi.