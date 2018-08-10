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10 Ağustos 2018 15:47

Afyonkarahisar’da 10 komiser FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye çıkartıldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Afyonkarahisar merkezli 7 ilde gözaltına alınana ve daha önce meslekten ihraç edilen10 komiser adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar’da 10 komiser FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye çıkartıldı

10 Ağustos 2018 15:47


Afyonkarahisar merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiser, 8 Ağustos günü gözaltına alınmıştı.


Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, 2008 yılında Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularının çalınmasıyla ilgili, gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiserin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtiği. Sağlık kontrollerinin ardından 10 komiser adliyeye götürüldü.




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