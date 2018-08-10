Afyonkarahisar merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiser, 8 Ağustos günü gözaltına alınmıştı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, 2008 yılında Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularının çalınmasıyla ilgili, gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiserin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtiği. Sağlık kontrollerinin ardından 10 komiser adliyeye götürüldü.