Kocatepe Ortaokulu’nda “Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı ile İlköğretim Haftası” kutlama programı gerçekleştirildi. Programa Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Vali Yardımcısı Erhan Günay, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Salih Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Vali Tutulmaz eğitim ve öğretiminin toplumların kalkınmasındaki önemine değinerek, “Bugün eğitim camiamız açısından yeni bir başlangıç. Her yıl bu başlangıcı ayrı bir heyecanla ailelerimiz, öğrencilerimiz, eğitim teşkilatımız ve bizlerde yaşıyoruz. Zaman içerisinde bu heyecan yorgunluğa dönüşüyor belki ama bu dönemde yorgunluklardan ilim adına, gelecek adına kazanımlar elde ederek yılsonuna ulaşmış oluyoruz. Gelişmiş toplumlara baktığımızda eğitime çok önem veren, öğrencilerini ve çocuklarını daha uzun süre okullarda tutan ülkeler olduğunu görüyoruz. Eğitim oranı ne kadar yüksek ise yada okullardaki geçirilen süre ne kadar çok ise o ülkelerde gelişme daha ön planda. Gelinen çağda gelişme denince insanların hem eğitim alanında hem de sosyal alanda daha rahat olduğu daha müreffeh olarak yaşadığı ortam anlaşılıyor. Bizde ülke olarak her geçen gün bu ortamı daha iyiye getirebilmek adına eğitimi çok daha iyi seviyeye getirebilmek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Eğitim alt yapısı açısından bakıldığında okullarımız her geçen gün daha iyi bir konuma geliyor. Şuanda ilimizde bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde okulumuzda çift öğretim yapılmakta ve inşallah o da en kısa sürede tekli eğitime geçecektir. Öğretmen sıkıntımız yine yok denecek kadar az ve onları da yine değişik metotlar ile çözüyoruz” diye konuştu.

Programın sonunda Vali Mustafa Tutulmaz, ilk olarak sınıfları gezerek öğrencilere 2017-2018 yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilerle kısa sohbetler gerçekleştirdi.