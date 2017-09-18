Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 17:05

Afyonkarahisar’da 133 bin 100 öğrenci ve 8 bin 200 öğretmen ders başı yaptı

2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da başlarken, kent genelinde bugün çalan yeni dönemin ilk zili ile 133 bin 100 öğrenci ve 8 bin 200 öğretmen ders başı yaptı.

Afyonkarahisar’da 133 bin 100 öğrenci ve 8 bin 200 öğretmen ders başı yaptı

18 Eylül 2017 17:05


Kocatepe Ortaokulu’nda “Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı ile İlköğretim Haftası” kutlama programı gerçekleştirildi. Programa Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Vali Yardımcısı Erhan Günay, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Salih Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Vali Tutulmaz eğitim ve öğretiminin toplumların kalkınmasındaki önemine değinerek, “Bugün eğitim camiamız açısından yeni bir başlangıç. Her yıl bu başlangıcı ayrı bir heyecanla ailelerimiz, öğrencilerimiz, eğitim teşkilatımız ve bizlerde yaşıyoruz. Zaman içerisinde bu heyecan yorgunluğa dönüşüyor belki ama bu dönemde yorgunluklardan ilim adına, gelecek adına kazanımlar elde ederek yılsonuna ulaşmış oluyoruz. Gelişmiş toplumlara baktığımızda eğitime çok önem veren, öğrencilerini ve çocuklarını daha uzun süre okullarda tutan ülkeler olduğunu görüyoruz. Eğitim oranı ne kadar yüksek ise yada okullardaki geçirilen süre ne kadar çok ise o ülkelerde gelişme daha ön planda. Gelinen çağda gelişme denince insanların hem eğitim alanında hem de sosyal alanda daha rahat olduğu daha müreffeh olarak yaşadığı ortam anlaşılıyor. Bizde ülke olarak her geçen gün bu ortamı daha iyiye getirebilmek adına eğitimi çok daha iyi seviyeye getirebilmek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Eğitim alt yapısı açısından bakıldığında okullarımız her geçen gün daha iyi bir konuma geliyor. Şuanda ilimizde bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde okulumuzda çift öğretim yapılmakta ve inşallah o da en kısa sürede tekli eğitime geçecektir. Öğretmen sıkıntımız yine yok denecek kadar az ve onları da yine değişik metotlar ile çözüyoruz” diye konuştu.


Programın sonunda Vali Mustafa Tutulmaz, ilk olarak sınıfları gezerek öğrencilere 2017-2018 yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilerle kısa sohbetler gerçekleştirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç