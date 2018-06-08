Afyonkarahisar’da 133 bin 654 öğrenci karne aldı

Afyonkarahisar’da eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Nurettin Karaman İlkokulunda 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı kapanış töreni yapıldı. Okul bahçesinde düzenlenen törene Vali Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Şiir dinletenlerinin ardından gerçekleştirilen sema gösterisiyle başlayan karne töreninde halk oyunu gösterisi ise büyük alkış aldı.

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz yorucu ve meşakkatli bir eğitim öğretim döneminin geride kaldığına değinerek, “Sevgili öğrenciler ve değerli öğretmenler. Bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktık. Yarınlarımızın teminatı öğrencilerimiz bir dönemi daha geride bırakarak güzel bir tatili hak ettiler. Kendilerine karnelerini vererek ve velilerimizi tebrik ederek bir eğitim öğretimi geride bırakacağız. Tabi çok yorucu ve meşakkatli bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Bu dönemin geneline baktığımız da eğitim ve öğretimin daha aktif geçtiğini açıkça ifade edebiliriz. Bilgi yarışmalarıyla, beceri yarışmalarıyla ve değişik aktivitelerle en önemlisi de kitap okumaya verdiğimiz ağırlıkla bu yıl çok daha gayret sarf edildi ve bunun sonucu olarak ta gerek velilerimiz ve gerekse öğrencilerimiz daha fazla yoruldular. Ama sadece kitap okuyarak akademik başarıları elde edilemez. Bunun yanında genel kültürümüzün artırılması, geleceğe yönelik bakış açıların şekillenmesi ve en önemlisi de okuma kültürüyle beraber geleceğe hazırlanabilmek gereklidir. Bu yönüyle kitap okumayı önemsiyoruz ve bunun da okullarımızda ciddi şekilde uygulandığını görüyoruz. Bu uygulamalar sayesinde önümüzdeki birkaç yıl içerisinde başarılara yansıdığını hep birlikte göreceğiz. Bu anlamda emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim camiasına huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra sınıflara giren Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Tutulmaz, öğrencilere kitap okuyun ve tarihi ve kültürel geziler yapın tavsiyesinde bulundu.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 17 Eylül’de başlıyor

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.