Afyonkarahisar’da 147 eğitim kurumu dezenfekte edildi

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından özellikle kış aylarında virüs ve bakterilerden kaynaklı grip ve benzeri hastalıkların önüne geçmek amacıyla il merkezindeki 147 eğitim kurumunun dezenfektasyonu yapıldı. Kente merkezindeki tüm okullarda dezenfektasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, "Özel kimyasallar ve cihazlar kullanılarak yapılan bu dezenfekteyle okullardaki virüs ve bakteri gibi bulaşıcı tüm etkenler ortadan kaldıracak. İnşallah insandan insana bulaşan hastalıklar bu sayede önlenmiş olacak. Emeğe geçen herkesi tebrik ediyor ve bu çalışmanın tüm il ve ilçelere örnek olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Burhanettin Çoban kullandıkları dezenfekte ilacının bakteri, virüs, mantar ve benzeri mikroorganizmalara karşı etkili olduğunu söyledi. Bu sayede kış aylarında yaygın olarak görülen gribal enfeksiyonların önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Çoban, bu yıl merkez ve merkeze bağlı mahallerdeki 150 cami, 9 mescit ve 9 türbe ile birlikte; 147 eğitim kurumunda dezenfekte çalışması yapıldığını ifade etti.