Afyonkarahisar'da 160 kişilik ekiple gerçeğini aratmayan tatbikat

Nefes kesen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Sağlık Müdürlüğü, ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa hazırladığı plan çerçevesinde Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan 160 kişilik bir ekibin katılımı ile KBRN tatbikatı yapıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta bir üniversite öğrencilerini taşıyan servis aracı ile kimyasal madde taşıyan tankerin çarpışması sonrası yapılan kurtarma işlemi ekipler tarafından canlandırıldı.

“Adetlere hazırlıklı olmak durumundayız”

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi otoparkında yapılan tatbikat hakkında bilgi veren AFAD Afyonkarahisar İl Müdür Mehmet Buldan, olası afetlere karşı tatbikat icra ettiklerini belirterek, “Türkiye ve dünyada afetler daima olmakta. Bunlara da hazırlıklı olmak durumundayız. Afyonkarahisar ilinde olası afetlere karşı Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tam Afyonkarahisar planı uygulamaya kondu. Bu uygulama çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşların ve bu planda görevli olan kişilerin bilgisini ve planının uygulana birliğini arttırmak adına yine hastanelerin hastane planı kapsamında uygulayacağı planları tatbikat şeklinde icra ediyoruz. Bu bugünde burada İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü UMKE işbirliği ile KBRN kimyasal olaylarla ilgili ve bu alanda bir tanker kazasında ölçüm işlemlerini AFAD olarak yapıp ve hastaneye nakilleri ve hastanede de aynı şekilde bu konuyla iligili plan kapsamında Sağlık Müdürlüğünün ve AFAD Müdürlüğünün çalışmalarını görmüş olacağız” dedi.

“Tatbikata 120 UMKE ekibi, 30 AFAD ekibi ve 10 itfaiye ekibi katıldı”

İl Afet ve UMKE Birim Sorumlusu İsa Cihan Çiçek ise, bir senaryo ile canlandırılan tatbikatın ayrıntılarını anlattı Çiçek, “Hastane Afet Planları kapsamında Afyonkarahisar Devlet Hastanemizin otopark kısmında bir tankerle üniversite öğrencilerini taşıyan bir servis aracımız trafik kazası geçiriyor. Dolayısıyla bu tankerde KBRN yani kimyasal kişiyi olumsuz yönde etkileyen bir madde tespit ediliyor. Bu durum AFAD Müdürlüğüne ve 112 çağrı merkezine düştüğü andan itibaren acil eylem planı hazırlanmış oluyor ve devreye sokuluyor. Bu kapsamda da sağlık müdürlüğü adına Afyon İl Sağlık Müdürlüğünden yardım isteniyor de dolayısıyla bölge illerden de talebin karşılanması için ek takviyeler sağlanıyor. Bu kapsamda Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar olmak üzere toplam 120 personel medikal müdahaleyi yapma anlamında bu bölgeye intikal ediyor. AFAD'la ve diğer kurumlarla; itfaiye, emniyet müdürlüğü bunlarla ortak çalışma yapıldıktan sonra UMKE ekiplerimizde bunların sevkini güvenli bir şekilde taşınmasını ve koordinasyonunu sağlamakla mükellef. Buna dair büyük bir tatbikat planladık. Çevre illerimizden ve diğer kurumlarımızda bu büyük tatbikatımızda görev alacaklar. Burada 120 UMKE ekibi, 10 tane itfaiye ekibimiz, aynı zamanda 30 AFAD ekibimizle birlikte büyük bir tatbikat gerçekleştirilecek” diye konutu.

Yapılan bu büyük tatbikatı izleyen vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı.