İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Afyonkarahisar’da madeni yağ satışı yapılan bir iş yerinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da madeni yağ satışı yapılan bir iş yerinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar kapsamında, madeni yağ satışı yapılan bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığının tespiti üzerine harekete geçti. Ekipler, akaryakıt almak üzere yanaşan aracın yakıt deposuna kaçak akaryakıt yüklemesi yapılırken suçüstü operasyon düzenledi. Operasyonda yağ tenekeleri içerisine doldurulmuş vaziyette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Kaçak akaryakıta el konulurken, işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.