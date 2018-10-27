Afyonkarahisar'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Afyonkarahisar'da madeni yağ satışı yapılan bir iş yerinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar kapsamında, madeni yağ satışı yapılan bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığının tespiti üzerine harekete geçti. Ekipler, akaryakıt almak üzere yanaşan aracın yakıt deposuna kaçak akaryakıt yüklemesi yapılırken suçüstü operasyon düzenledi. Operasyonda yağ tenekeleri içerisine doldurulmuş vaziyette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıta el konulurken, işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.