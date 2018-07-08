Afyonkarahisar’da 3. Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı

3. Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı açılış programına Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Karadaş, Konferans Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Aksoy ve çok sayıda akademisyen katıldı. Uluslararası konferansa ülke genelinden Harran, Mustafa Kemal, Aksaray, Afyon Kocatepe, Ankara, Selçuk ve Namık Kemal üniversitelerinden toplam 34 akademisyen katılırken, Bulgaristan, Pakistan, İspanya, Suriye ve İran’daki çeşitli üniversitelerden de 5 akademisyen iştirak etti. Konferansta İslamiyet’te hayvan haklarından hayvan ambulansına kadar birbirinden ilginç ve farklı 34 ayrı başlıkta bildiri sunuldu. Vali Mustafa Tutulmaz, konferans öncesi hayvan kurtarma operasyonlarına ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Konferansın açılış konuşmalarında Konferans Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, AKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Karadaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, evcil ve sokak hayvanlarına yönelik ülke ve il genelinde yapılan çalışmalar, hayvanlara yaklaşım, hayvan hakları, dünya ve Türkiye’de hayvanlara yaklaşım noktasında yaşanan farklılıklar gibi konularda bilgiler verdi.

“Afyonkarahisar bilimin merkezi olma yolunda hızla ilerliyor”

Son olarak konuşan Vali Tutulmaz, konferansın kent açısından önemine değinerek, “Bilimin merkezi olma yolunda hızla ilerleyen ilimizde böyle bir konferansa katılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yurt dışından ve ülkemizin değişik illerinden gelen tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Afyonkarahisar tarih, kültür ve turizm merkezi olmasının yanında bilim merkezi olma yolunda da hızla ilerliyor. Şuanda ikinci üniversitemiz kuruldu. Üniversite sayılarının artmasıyla bu tür bilimsel çalışmalar yapmanın bir görev olduğunu görmekteyiz. Bu görevi mevcut üniversitemiz ve yeni kurulan üniversitemiz layıkıyla yerine getirecektir” dedi.

Vali Tutulmaz, konuşmasının ardından konferansın paydaşlarına katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.