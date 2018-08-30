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30 Ağustos 2018 13:30

Afyonkarahisar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da törenlerle kutlandı.

Afyonkarahisar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos 2018 13:30


Program kapsamında önce Kocatepe Parkı Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Törene Vali Tutulmaz’ın yanı sıra, Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Özdemir Şan, Belediye Başkan Vekili Mahmut Karcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Baro Başkanı Turgay Şahin, vali yardımcıları, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkân, daire müdürleri ve ziyaret için kente gelen misafirler katıldı.


Kocatepe Parkı’nda düzenlenen tören Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Tuğg. Özdemir Şan ve Belediye Başkan Vekili tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zafer Bayramı kutlama mesajının okunması ile Kocatepe Parkı’ndaki tören sona erdi.




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