Afyonkarahisar’da 300’e yakın ev selden etkilendi

Belde ve köylerde hasar tespit çalışmaları devam ederken, vatandaşların mağdur olmaması adına tüm imkânlar seferber edildi ve sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Son 10 gün içerisinde meydana gelen sel felaketlerine dikkat çeken Vali Mustafa Tutulmaz: “Daha önce Işıklar kasabasında sel hadisesi yaşandı ve 50’ye yakın evi su bastı. Tam yaraları sardık derken bu kez İhsaniye ilçemizde sel felaketi yaşadık. İhsaniye ilçemizin Ayazini ve Eynehankuzviran köyleri ile Döğer kasabası doğrudan, diğer köy ve kasabalar ise dolaylı bir şekilde etkilendi. En fazla etkilenen yerleşim yerimiz Ayazini köyü oldu. Ayazini köyü ve diğer köylerimizle birlikte 300’e yakın ev selden etkilendi. Bunların 60 tanesinin selden ciddi bir şekilde etkilendiğini tespit ettik. Bunun dışında yine Ayazini köyü içme suyu ve kanalizasyon hatlarının hasar gördüğünü tespit ettik. İlk günden itibaren devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşları bu bölgelerde öncelikle kurtarma faaliyetleri daha sonra da hasar tespitleri yaptılar. Şu anda Tarım İl Müdürlüğümüzce tarım arazilerindeki zayiatlar ve hasarlar tespit ediliyor” dedi.

“Vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanacak”

Sel dolayısıyla 83 küçükbaş ve büyükbaş hayvanında telef olduğunu söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz: “Maalesef 83 hayvan telef oldu. Onların tespiti yapıldı. Köylerin alt yapılarında onarım çalışmaları yapıldı. Şu anda vatandaşlar evlerinde sularını kullanabiliyorlar. Ancak bazı bölgelerde sızma ihtimaline karşı içme suyu kullanımı konusunda uyarılar yaptık. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına Kızılay tarafından halkımıza içme suyu temin ediliyor. Köylerimizin diğer alt yapı çalışmaları da İl Özel İdaresi, taşkın korumalarla ilgili de Devlet Su İşleri Müdürlüğümüz sahada çalışmalarını devam ettiriyor. Köy alt yapısındaki şu ana kadar tespit edilen zarar 1 milyon 250 bin TL.dir. Telef olan hayvanlar ve tarımdaki zarar bu rakamın dışındadır. Bu konuda acil yardım ödeneği istendi. Bir miktar ödenek geldi. Sosyal Yardımlaşma ve AFAD kanalıyla vatandaşların acil ihtiyaçları gideriliyor. Uzun vadede de tüm ihtiyaçları gidermeye çalışacağız. Ben sel felaketinde zarar gören tüm halkımıza geçmiş olsun diyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum” diye konuştu.