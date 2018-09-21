Afyonkarahisar'da 75 bin kap aşure dağıtıldı

Aşure günü nedeniyle yapılan törende 75 bin kap aşure dağıtıldı.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın ev sahipliğinde Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser,Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarlarının katıldığı etkinlikte binlerce vatandaş, 40 hatimli 40 kazanda pişirilerek hazırlanan şifalı aşureden tadabilmek için Mevlevi Türbe Camii'ne akın etti.

Cuma Namazı'nın kılınmasının ardından program Mevlevihane Müze Sorumlusu Hasan Özpunar, aşure geleneği ile ilgili kısa bir bilgi vermesiyle başladı. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, aşure etkinliklerinin yine büyük ilgi gördüğüne dikkat çekerek geleneğin yaşatılması konusunda gösterdiği çabadan dolayı başta Belediye Başkanı Burhanettin Çoban olmak üzere kazan sahibi aileleri tebrik etti. Eroğlu'nun konuşmasının ardından sahne alan Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı etkinliklere renk katarak büyük beğeni topladı.

“Aşure barışın ve kaynaşmanın işareti”

Şifalı aşure geleneğinin yaklaşık 600 yıldır hiç ara vermeksizin devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise Afyonkarahisar Mevlevihanesi'nin dünyada Konya'dan sonra ikinci önemli Mevlevihane olduğunu ifade ederek “Bulunduğumuz bölge 500 yıl boyunca Müslüman Türklerle Ermenilerin yaşadığı bir mahalle. Bu aşure geleneği sadece Müslüman Türk kardeşlerimizin değil, aynı zamanda burada yaşayan Ermenilerinde bizzat kuyruğa girerek şifasına inandığı bir geleneğimiz. Müslüman Türkler ve Ermeniler bu geleneği nasıl yaşatmışsa; aşuremiz aynı zamanda barışın ve kaynaşmanın işareti. Dağıtılacak bu aşurenin Afyonkarahisar'da yiyen herkese şifa olmasını diliyorum dünya barışına da vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

“40 kazanda 40 hafızın okuduğu 40 hatimli aşure”

Geleneğin devam etmesi konusunda verdikleri destekten dolayı hayırsever kazan sahiplerine teşekkür eden Başkan Burhanettin Çoban, 'Dünya devam ettikçe inşallah bu güzel geleneğimiz devam edecektir. Cuma saati itibariyle şehrimizin birçok noktasında 40 kazanda 40 hafızımızın okuduğu 40 hatim ve 40'dan fazla çeşit baharatla yapılan 75 bin kap aşuremiz dağıtıldı" diye konuştu.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından aşure duasının okumasının ardından etkinliğe katılan davetlilere ve vatandaşlara şifalı aşure ikram edildi. Mevlevi Camii'nin yanı sıra şehrin birçok noktasında şifalı aşure dağıtımı yapılarak çok sayıda insanın bu şifalı aşureden nasiplenmesi sağlandı.