Afyonkarahisar'da AK Parti İl Danışma Meclisi düzenlendi

Kentte bir tesiste düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına, Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Alperen Bozdağ, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Avukat Burhanettin Çoban, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, Afyonkarahisar AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, protokol üyeleri ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, gençliğin önemini belirterek hep birlikte birlik ve beraberliğin gücü ile daha güzel günlere başarılara imza atacaklarını ifade etti.

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Alperen Bozdağ günün anlam ve önemine binaen konuşmasını gerçekleştirerek Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunuseven, İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser'de parti üyelerine hitap etti.

AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlemiş olduğu İl Danışma Meclisi basına kapalı olarak devam etti.