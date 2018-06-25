Afyonkarahisar’da AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Kent merkezinde uzun araç konvoyları oluştu.

Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Afyonkarahisar’da kutlamalar yapıldı. AK Parti İl Başkanlığı binasının önüne gelen AK Partililer, kutlama yaptı. Seçim şarkılarını birlikte söyleyen partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. İl binası önünden Anıtpark Meydanı’na yürüyenlere sürücüler de klakson çalarak, destek verdi. Havai fişek gösterileriyle alanlarda seçim kutlaması yapan partililer, büyük coşku yaşadı. Kentin birçok caddesinde ise araçlarını AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atarak kornalar eşliğinde konvoy yaptı. Otomobil, minibüs ve tır çekicilerinden oluşan konvoyda bazı gençlerin araçların üzerlerine çıkarak bayrak salladıkları gözlendi.