Afyonkarahisar'da asker adayları birliklerine uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde vatani görevini yapacak asker adayları aileleri tarafından asker ocağına uğurlandı.

Gitmeden önce aile ve yakınlarıyla helalleşen asker adayları duygu dolu anlar yaşadı. Asker adayları ve arkadaşları çalınan müzikler eşliğinde eğlenirken 'en büyük asker bizim asker' sloganları eşliğinde aileleriyle helalleşti. Vatani görevini yapmak üzere uğurlanan 98/3 asker adayları daha sonra birliklerine uğurlandı.

Afyonkarahisarlı asker adayı Tuncay Kara'nın babası Mustafa Kara açıklamalarında, "Ben de her Türk gencinin babası gibi oğlumu askere göndermek için şu anda eşimizle dostumuzla toplaştık. Oğlumuzu vatan borcunu yapmak için askere göndermek için uğurlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Hepsine de teşekkür ediyorum. Allah kazasız belasız annesine babasına kavuşturmayı nasip etsin inşallah" dedi.

Asker adayı Tuncay Kara ise açıklamalarında, "Çok mutluyum ailem ile birlikteyim her şey güzel vatan bize Şuhut size emanet'' sözlerine yer verdi.